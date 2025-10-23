Sport in tv oggi giovedì 23 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, giovedì 23 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Basilea e Vienna e WTA di Tokyo e Guangzhou, il ciclismo su pista con i Mondiali, il basket con l’Eurolega, la ginnastica artistica con i Mondiali, il basket femminile con l’Eurolega, e tanto altro ancora. Tanta Italia in campo a Vienna, in Austria: Matteo Berrettini affronterà il britannico Cameron Norrie nel primo sul Center Court, che si giocherà a partire dalle ore 12.00, mentre nel terzo incontro si sfideranno Matteo Arnaldi ed il tedesco Alexander Zverev. Non prima delle ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
