Sport e tanta beneficenza Raccolti oltre 14.000 euro

Arriva a dama il grande successo della 23esima edizione della camminata " Da sponda a sponda ", organizzata dal Gruppo podistico Aquile Mattiniere del Cai di Prato. La manifestazione ludico-sportiva, che si è svolta a settembre, ha visto un’affluenza straordinaria, con ben 1740 iscritti, di cui tanti provenienti da fuori provincia. Una manifestazione che, come ogni anno, ha unito sport, solidarietà e un forte senso di comunità, raccogliendo fondi a favore di realtà locali impegnate nel sociale che adesso saranno devoluti. Grazie all’impegno dei tanti volontari, tra cui giovani e meno giovani, il Cai di Prato è riuscito a raggiungere un successo sempre maggiore nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport e tanta beneficenza. Raccolti oltre 14.000 euro

Approfondisci con queste news

Non si passa inosservati in sella ad una Sport Glide! Tanta buona strada Luca #HDStoreRoma - facebook.com Vai su Facebook

Sport e tanta beneficenza. Raccolti oltre 14.000 euro - I soldi delle manifestazioni organizzate dal Cai di Prato saranno devoluti alle associazioni "La forza di Giò", "Casa Edoardo", Polisportiva Aurora. Da lanazione.it

Sport e beneficenza nel nome di Vialli e Signorini - Sport e beneficenza nel fine settimana, sabato 6 e domenica 7 settembre , presso il Golf Club S'Anna di Lerca (Cogoleto) per l'evento benefico "I Due Capitani". Lo riporta rainews.it