Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di “ Splendida Cornice “, giovedì 23 ottobre in prima serata su Rai 3, che unisce divulgazione, umorismo e satira in oltre due ore di intrattenimento culturale. Ospiti della puntata saranno gli attori e comici Virginia Raffaele e Aldo Baglio, protagonisti del film “La vita va così” al cinema dal 23 ottobre, e lo scrittore bestseller Dan Brown, con la sua nuova uscita editoriale de “L’ultimo segreto”. In studio anche la giornalista Giovanna Botteri e l’agente immobiliare delle case di lusso Gianluca Torre. Non mancheranno momenti di comicità e riflessione con Antonio Catania, Gigio Alberti, Bebo Storti e Renato Sarti, in occasione del 40° anniversario di “Comedians”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SPLENDIDA CORNICE: PARATA DI VIP IN UNO DEI RARI TALK CHE NON ATROFIZZA I CERVELLI