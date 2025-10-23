splendida cornice dan brown anche dalla cucciari

Geppi Cucciari torna con il secondo appuntamento stagionale di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura in onda questa sera, giovedì 23 ottobre, in prima serata su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 23 ottobre 2025. Con il consueto mix di divulgazione, umorismo e satira, la Cucciari ospiterà gli attori Virginia Raffaele e Aldo Baglio, protagonisti del film La vita va così, al cinema da oggi. Dopo essere stato ospite di Fabio Fazio e Gerry Scotti, lo scrittore bestseller Dan Brown, con la sua nuova uscita editoriale L’ultimo segreto, farà tappa anche nel programma del giovedì di Rai 3. In studio sarà presente, inoltre, la giornalista Giovanna Botter i e l’agente immobiliare delle case di lusso Gianluca Torre, che ha da poco debuttato in prima serata, su Real Time, con Turisti per Case. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

