Secondo appuntamento stagionale con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari nel prime time di Rai 3. Tra divulgazione, comicità e satira, la puntata mette insieme cinema, libri, giornalismo, musica e danza, con un parterre di ospiti trasversale. Indice. Dove e quando vedere Splendida Cornice. Anticipazioni Splendida Cornice 23 ottobre 2025: ospiti e temi Cinema e libri: da “La vita va così” a “L’ultimo segreto”. Attualità e racconti: Botteri, Torre e la classe “dei competenti”. Teatro e comicità: i 40 anni di “Comedians”. Danza e musica: Urban Theory, Finardi e Draghi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Splendida Cornice, Dan Brown anche dalla Cucciari: anticipazioni e ospiti di stasera (giovedì 23 ottobre 2025)