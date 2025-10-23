Geppi Cucciari torna in prima serata su Rai 3 con un menu che mescola libri, cinema, satira e musica. Ecco chi saranno gli ospiti di questa sera e cosa aspettarci dalla seconda puntata di Splendida Cornice. Secondo appuntamento per Splendida Cornice, il varietà culturale di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari che questa sera, giovedì 23 ottobre alle 21.20, mette allo stesso tavolo star, studiosi e "persone comuni" per un dialogo a metà tra curiosità e intrattenimento. Una scaletta ricca, che punta a far conversare alto e pop con il ritmo leggero a cui ci ha abituati la conduttrice. Splendida Cornice, gli ospiti del 23 ottobre Ospiti di punta della puntata sono Virginia Raffaele e Aldo Baglio, coppia comica legata anche all'uscita in sala di La vita va così, il nuovo film di Riccardo Milani presentato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Splendida Cornice, da Dan Brown a Gianluca Torre di Casa a prima vista: gli ospiti del 23 ottobre su Rai 3