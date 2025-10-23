Spirano. E’ ufficiale: al’impianto di biometano non s’ha da fare. Dopo un lungo braccio di ferro la società Ch4 Spirano Società Agricola Srl ha fatto un passo indietro rinunciando, in queste ore, al ricorso presentato al Tar di Brescia avverso al diniego del Comune per la realizzazione di un biodigestore in prossimità deall’oasi naturale del Bosco dei Fontanili del Conzacolo. Si chiude dunque un iter lungo e tortuoso che ha visto sul piede di guerra cittadini e associazioni ambientaliste contrarie al progetto. Il prossimo 5 novembre, data in cui è stata fissata l’udienza, il Tribunale Amministrativo dichiarerà l’estitionze del procedimento rendendo quindi definitivo il provvedimento comunale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Spirano, cala il sipario sul biometano. E sulle aree agricole “spuntano” nuovi vincoli