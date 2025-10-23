Domenica 19 ottobre a Sotto il Monte i carabinieri della Stazione di Villa d’Almè, con il supporto dei colleghi di Calusco d’Adda, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bergamo nei confronti di un 49enne italiano residente in paese ritenuto responsabile di due rapine in casa. Il colpi erano stati commessi con le stesse modalità di esecuzione tra il 18 settembre e il 16 ottobre nei Comuni di Villa d’Almè e Carvico. L’uomo, parzialmente travisato, si introduceva all’interno delle abitazioni: in una circostanza, per garantirsi la fuga, ha spintonato l’anziana vittima, facendola cadere a terra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Spintona e minaccia le vittime con una pistola finta: 49enne in carcere per due rapine