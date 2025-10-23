Spintona e minaccia con una pistola giocattolo le vittime delle rapine | 49enne arrestato nelle Bergamasca
Bergamo, 23 ottobre 2024 –È ritenuto responsabile di due rapine in abitazione commesse tra il 18 settembre e il 16 ottobre a Villa d'Almè e Carvico. Si tratta di un 49enne, italiano, residente a Sotto il Monte Giovanni XXIII. Ora si trova in carcere. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Villa d'Almè, con il supporto dei colleghi di Calusco d'Adda. L'uomo, con il volto parzialmente coperto, si è introdotto all'interno di abitazioni private. In un caso, per garantirsi la fuga, avrebbe spintonato un'anziana vittima, facendola cadere a terra; nell'altro avrebbe minacciato la proprietaria c on una pistola (poi risultata essere giocattolo).
