spie russe tre uomini arrestati a londra

LONDRA, 23 OTT – La polizia metropolitana di Londra ha dichiarato di aver arrestato tre uomini nella capitale britannica con l’accusa di spionaggio per la Russia, ai sensi del National Security Act. I tre individui, di 48, 45 e 44 anni, sono stati fermati nel centro e nell’ovest di Londra dagli agenti della sezione anti-terrorismo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

