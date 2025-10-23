Spia l'ex fidanzata in casa con un drone e la aggredisce con la mazza da baseball | arrestato a Milano

È stato arrestato a Milano un giovane di 24 anni che per mesi ha perseguitato l'ex compagna con continue violenze fisiche e verbali, arrivando a colpirla con una mazza da baseball quando era in compagnia degli amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Meglio correre ai ripari prima di rimanere a piedi! Scopriamo insieme cosa ci segnala la spia della batteria #autoscuolafederico #patente #autoscuola #patentemacchina #autoscuolaspinettamarengo #patentemoto #noviligure #alessandria #spinettamareng - facebook.com Vai su Facebook

Spia l’ex fidanzata in casa con un drone e la aggredisce con la mazza da baseball: arrestato a Milano - È stato arrestato a Milano un giovane di 24 anni che per mesi ha perseguitato l'ex compagna con continue violenze fisiche e verbali, arrivando a colpirla ... fanpage.it scrive

Picchia e minaccia l’ex fidanzata a Milano, arrestato: “Se non mi dai le chiavi di casa tua ti accoltello” - Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Milano per stalking e lesioni nei confronti della fidanzata ex modella dopo mesi di "instancabili e assillanti ... Da fanpage.it

Minaccia di uccidere l'ex compagno e di incendiare casa con dentro la nuova fidanzata, stalker rischia il processo - , 50enne di Castel Volturno accusata di stalking nei confronti dell’ex compagno e della nuova fidanzata dell’ex. Riporta casertanews.it