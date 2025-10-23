Spia l'ex fidanzata in casa con un drone e la aggredisce con la mazza da baseball | arrestato a Milano

Fanpage.it | 23 ott 2025

È stato arrestato a Milano un giovane di 24 anni che per mesi ha perseguitato l'ex compagna con continue violenze fisiche e verbali, arrivando a colpirla con una mazza da baseball quando era in compagnia degli amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

