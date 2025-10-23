Spettacolo teatrale L’importante è che ci sia qualcuno | Vaduccia al Florian
Al Florian Espace due serate all’insegna dello spettacolo teatrale “L’importante è che ci sia qualcuno: Vaduccia”, tratto dall’opera “L'amante” di Abraham B. Yehoshua.Adattamento drammaturgico e regia Marco Isidori, compagnia teatrale Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa di Torino, con Maria Luisa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
