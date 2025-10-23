Spesi oltre 364 miliardi | quanto ci costano le pensioni e quali sono gli importi medi

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una spesa totale di 364,1 miliardi di euro, 23 milioni di prestazioni erogate e un importo medio pari a 22.331 euro all'anno. È la fotografia delle pensioni italiane scattata al 31 dicembre 2024. I dati sono stati pubblicati dall'osservatorio statistico dell'Inps, che ha registrato un aumento del. 🔗 Leggi su Today.it

