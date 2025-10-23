Spedizione punitiva a Montesarchio | la difesa del 19enne coinvolto nel pestaggio contesta carcere e chiede misure alternative

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questa mattina a Napoli, davanti ai giudici del Tribunale del Riesame, l'udienza per Donato D'Agostino, 19 anni di Benevento, primo dei quattro arrestati per il violento pestaggio di Gaetano Cusano, il 17enne di Vitulano aggredito a Montesarchio nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Difeso dall'avvocato Luca Russo, D'Agostino ha chiesto, attraverso il suo legale, la revoca o l'alleggerimento della misura cautelare in carcere, disposta dal gip Maria Di Carlo a seguito dell'indagine coordinata dal sostituto procuratore Marilia Capitanio. Durante l'udienza, l'avvocato ha contestato la gravità del quadro indiziario e la necessità della custodia cautelare in carcere.

