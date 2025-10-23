Speak and spritz | Halloween edition aperitivo linguistico
L'aperitivo linguistico più spettrale dell’anno è in arrivo: passa una serata spettrale con Speak and Spritz. Una serata per divertirsi in inglese (e non solo!) in una location d’eccezione: un autentico pub irlandese in centro a Verona, per sentirsi a Dublino anche solo per una sera.? Divertiti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Speak and Spritz auf Deutsch / Aperitivo linguistico in tedesco - facebook.com Vai su Facebook
The Halloween spa package designed for dogs, not humans - As part of Pets At Home unleashing its brand new spooky collection, the pets retailer is offering a Halloween spa package for dogs. Come scrive hulldailymail.co.uk