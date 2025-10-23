Spari alle Case Nuove stesa nella roccaforte del clan Rinaldi | 5 bossoli a terra

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpi di pistola segnalati in zona Case Nuove; l'area è ritenuta sotto il controllo del clan Rinaldi; si sarebbe trattato di una "stesa". Carabinieri sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

