Spari alle Case Nuove contro un appartamento
Questo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Stella e del nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Gabella Vecchia 44 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Ignoti avrebbero fatto fuoco, puntando verosimilmente a un appartamento ora disabitato. Sei i fori di proiettile in una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
