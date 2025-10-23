Spari alle Case Nuove contro un appartamento

Napolitoday.it | 23 ott 2025

Questo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Stella e del nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Gabella Vecchia 44 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Ignoti avrebbero fatto fuoco, puntando verosimilmente a un appartamento ora disabitato. Sei i fori di proiettile in una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

