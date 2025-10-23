Spagna morto Antonio Tejero Molina l’uomo del del golpe del 1981
È calata in Spagna una quiete carica di storia nella mattina di oggi: all’età di 93 anni è morto Antonio Tejero Molina, il tenente colonnello della Guardia Civil che il 23 febbraio 1981 tentò di travolgere la giovane democrazia spagnola con il suo irridente Quieto todo el mundo! nel plenum del Congresso dei Deputati a Madrid. Nato il 30 aprile 1932 ad Alhaurín el Grande, in provincia di Málaga, Tejero si è spento nella sua abitazione di Valencia, circondato dalla famiglia dopo un lungo periodo di salute precaria. La sua carriera militare iniziò nel 1951, quando entrò nella Guardia Civil, corpo in cui fece una rapida ascesa fino a raggiungere il grado di tenente colonnello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
