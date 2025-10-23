Spacil | Noi qui per vincere mai giocato di fronte ad un pubblico numeroso come quello della Roma
Sempre meno ore ad una terza giornata di Europa League che non deve riservare sorprese per una Roma bisognosa di punti. All’ Olimpico arriva il Viktoria Plzen ( qui il pronostico marcatori ), squadra di blasone sicuramente più basso e non in un momento d’oro della stagione. Una partita così però offre tante motivazioni ai cechi, e a dirlo è anche il difensore Karel Spacil ai microfoni ufficiali del club: “Ricordo che l’anno scorso ho seguito il Plzen in televisione quando ha giocato qui contro la Lazio, quindi per me è emozionante essere ora parte della squadra e trovarmi in questo stadio. Non vedo l’ora che arrivi domani per vivere l’atmosfera e speriamo di offrire la miglior prestazione possibile”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
