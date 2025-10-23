Space Shuttle Discovery rischia di essere sezionato con danni irreparabili Trump lo vuole a Houston Insorgono Nasa museo e comitato spontaneo | Non si sposta
Roma, 23 ottobre 2025 - Dopo una gloriosa storia di lanci spaziali, ammirato dal mondo intero in diretta tv quando decollava in una nube di fuoco per raggiungere il cosmo, ora lo storico Space Shuttle Discovery rischia di essere fatto a pezzi. Il problema nasce dalla volontà, espressa da alcuni senatori repubblicani, John Cornyn e Ted Cruz, di "riportare lo Shuttle a casa", cioè a Houston. Infatti la navetta spaziale denominata NASA OV-103 oggi si trova al Museo Smithsonian, in Virginia, invece secondo i repubblicani dovrebbe stare al Centro spaziale Johnson in Texas. Ma per spostarla bisognerebbe sezionare la navetta, danneggiandola irreparabilmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
