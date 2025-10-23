Spaccio di droga nei giardinetti di Corchiano genitori fanno arrestare 18enne con 35 dosi di hashish

Spaccio di droga nei giardinetti di Corchiano, dove un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato con 35 dosi di hashish già confezionate e pronte per la vendita. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato lunedì pomeriggio, 20 ottobre, dopo le segnalazioni di alcuni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

