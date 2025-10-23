Spaccio di droga a Santa Maria a Vico | 3 arresti e 2 ai domiciliari su ordinanza del GIP
“Le indagini dei Carabinieri di Maddaloni hanno documentato 327 episodi di cessione di cocaina e hashish, con un giro d’affari di decine di migliaia di euro al mese”. Nelle prime ore della mattinata odierna, nella provincia di Caserta e presso la casa circondariale di Isili i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di 3 persone, di cui una in carcere e due agli arresti domiciliari, ritenute responsabili di spaccio continuato e in concorso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
