Sp29 Borello–Ranchio | in dirittura d’arrivo i lavori da 800.000 euro per il ponte sul fiume

Sono in fase conclusiva i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento delle barriere stradali del ponte sul torrente Borello, sulla SP29 Borello-Ranchio al km 8+400, in località Linaro di Mercato Saraceno. Un investimento complessivo di 800.000 euro, finanziato con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mira a potenziare la sicurezza e la durabilità di un’infrastruttura cruciale per la viabilità locale. Iniziati nel giugno scorso i lavori si avviano alla conclusione definitiva del cantiere, con il relativo collaudo dell’opera, previsto per la fine di novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

