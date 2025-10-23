Sovrapposizioni di impegni scolastici | una criticità organizzativa troppo spesso sottovalutata Lettera
Inviata da Simone Billeci - Nel sistema scolastico italiano, la gestione del tempo degli insegnanti è una questione cruciale, eppure frequentemente trattata con leggerezza. Le scuole, per loro stessa natura, sono organizzazioni complesse: tra lezioni, consigli di classe, riunioni di dipartimento, scrutini, corsi di aggiornamento, collegi docenti, attività progettuali e incontri con le famiglie, gli impegni si moltiplicano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Halloween è alle porte… ma tu non avere paura dei troppi appuntamenti! Con IGMTouch gestire il calendario del tuo salone diventa un gioco da ragazzi: Organizza appuntamenti senza sovrapposizioni Pianifica servizi e operatori in modo strategico Invi - facebook.com Vai su Facebook