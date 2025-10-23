Sotto il Monte arrestato 49enne per due rapine in casa

Ecodibergamo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IN PROVINCIA. Due rapine in poche settimane tra Villa d’Almè e Carvico: arrestato un 49enne di Sotto il Monte. A incastrarlo le telecamere e il riconoscimento delle vittime. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

sotto il monte arrestato 49enne per due rapine in casa

© Ecodibergamo.it - Sotto il Monte, arrestato 49enne per due rapine in casa

Approfondisci con queste news

sotto monte arrestato 49enneSotto il Monte, arrestato 49enne per due rapine in casa - Due rapine in poche settimane tra Villa d’Almè e Carvico: arrestato un 49enne di Sotto il Monte. Lo riporta ecodibergamo.it

sotto monte arrestato 49enneSotto il Monte, 49enne finisce in carcere per due rapine in abitazione (con pistola giocattolo) e 60 euro di bottino - L'arrestato ripreso dalle telecamere e riconosciuto dalle sue vittime, di Villa d'Almè e Carvico. Da bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sotto Monte Arrestato 49enne