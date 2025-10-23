Sotto il Monte arrestato 49enne per due rapine in casa

IN PROVINCIA. Due rapine in poche settimane tra Villa d’Almè e Carvico: arrestato un 49enne di Sotto il Monte. A incastrarlo le telecamere e il riconoscimento delle vittime. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sotto il Monte, arrestato 49enne per due rapine in casa

Papa Giovanni XXIII - Santuario Sotto il Monte. . Messa pellegrino 19 Ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

