Sostiene l’aborto non è adatta ad un ruolo così sacro | Kasia Smutniak sarà la Vergine Maria nel nuovo film di Mel Gibson è polemica tra i conservatori

Kasia Smutniak interpreterà la Vergine Maria nel nuovo film di Mel Gibson sulla resurrezione di Cristo, ma diversi giornali polacchi, sottolineano come l’attrice abbia pubblicamente sostenuto il diritto all’aborto, criticando le leggi restrittive della Polonia. Le riprese di la resurrezione di Cristo-sorta di sé quel di La passione di Cristo girato sempre da Gibson nel 2004-sono già in corso presso gli studi di Cinecittà a Roma e toccheranno nuovamente Matera e i suggestivi scenari di Altamura, Ginosa, gravina, Laterza. A vestire i panni di Gesù – al posto di Jim Caviezel che ne vestì i panni nel 2004 – sarà il trentaseienne finlandese Jaakko Ohtonen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

