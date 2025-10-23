La sostenibilità oggi non può prescindere dalla competitività. Al Forum del Sole 24 Ore, il Ministro Pichetto Fratin ha sottolineato la necessità di un equilibrio tra mitigazione e sviluppo. La sfida principale resta l'energia: trovare aree idonee per le rinnovabili e gestire i costi è cruciale per la crescita del Paese.Sostenibilità, Pichetto Fratin al Forum del Sole 24 Ore: "SERVE EQUILIBRIO TRA AMBIENTE E COMPETITIVITÀ. L'ENERGIA È LA CHIAVE PER LA CRESCITA DEL PAESE"La vera sfida oggi è trovare l'equilibrio tra sostenibilità e competitività. Sono due concetti che devono camminare insieme: mitigazione, adattamento e sviluppo devono integrarsi in modo armonico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Sostenibilità e competitività, Pichetto Fratin: 'La sfida energetica italiana'