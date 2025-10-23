Sostenibilità e competitività Pichetto Fratin | ' La sfida energetica italiana'
La sostenibilità oggi non può prescindere dalla competitività. Al Forum del Sole 24 Ore, il Ministro Pichetto Fratin ha sottolineato la necessità di un equilibrio tra mitigazione e sviluppo. La sfida principale resta l'energia: trovare aree idonee per le rinnovabili e gestire i costi è cruciale per la crescita del Paese.Sostenibilità, Pichetto Fratin al Forum del Sole 24 Ore: "SERVE EQUILIBRIO TRA AMBIENTE E COMPETITIVITÀ. L'ENERGIA È LA CHIAVE PER LA CRESCITA DEL PAESE"La vera sfida oggi è trovare l'equilibrio tra sostenibilità e competitività. Sono due concetti che devono camminare insieme: mitigazione, adattamento e sviluppo devono integrarsi in modo armonico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Si avvisa che dalle ore 17 di oggi 15 ottobre viene sospesa la possibilità di partecipare al bando "Voucher certificazioni per competitività e sostenibilità" in quanto le domande hanno superato il 120% della dotazione finanziaria https://regione.piemonte.it/w - X Vai su X
Dazi, Pichetto Fratin: “All’Italia conveniva Kamala Harris” - Essendo il dazio sulle esportazioni europee, è una tassa aggiuntiva che si aggiunge a un’altra, la svalutazione. Scrive repubblica.it
SCENARIO ENERGIA/ Pichetto Fratin: così abbasseremo i prezzi e riporteremo il nucleare in Italia - Tra gli ospiti del Meeting di Rimini oggi ci sarà anche Gilberto Pichetto Fratin, esponente di Forza Italia, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che parteciperà a un incontro dal ... Si legge su ilsussidiario.net
Pichetto Fratin alla Piazza 2025: "L'obiettivo è intervenire sui prezzi dell'energia. Ma non possiamo (ancora) smantellare centrali a carbone" - Pichetto Fratin alla Piazza 2025: "L'obiettivo di questa legislatura è intervenire sui prezzi dell'energia" "Sul nucleare c'è forte consapevolezza, da parte dei giovani in particolare, una presa di ... Come scrive affaritaliani.it