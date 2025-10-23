sospetta fuga di gas evacuata la scuola

Castelfranco di Sotto, 23 ottobre, 2025 – E’ stata una mattinata movimentata nel plesso scolastico di Orentano a causa di una presunta fuga di gas. A dare l'allarme sono state le collaboratrici scolastiche, che verso le 8,30 di questa mattina hanno avvertito un odore intenso, che hanno attribuito a una possibile fuga di gas. La macchina della sicurezza però è scattata subito. Le insegnanti hanno ordinatamente fatto uscire gli studenti della primaria e delle medie e nel frattempo è stato avvisato il comune. In pochissimo tempo il primo l'assessore della giunta comunale che si trovava più vicino, Davide Bartoli, si è subito recato a scuola ed è arrivato mentre era in corso l'evacuazione, pochi minuti dopo è arrivato anche l'assessore alla scuola Nicola Sgueo e il sindaco Fabio Mini, che si trovava in comune a Castelfranco di Sotto e si è subito recato a Orentano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

