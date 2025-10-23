Sospeso il processo sulla morte di Giulio Regeni
A dieci anni dalla sua morte, il processo sul caso di Giulio Regeni è stato nuovamente sospeso. Gli atti sono alla Corte costituzionale. Il motivo del nuovo stop è legato alla necessità di valutare questioni di costituzionalità relative al diritto di difesa. La Consulta dovrà esprimersi sulla possibilità di offrire consulenti tecnici agli imputati, che già hanno il patrocinio gratuito, anche se assenti o nascosti. E a pagare sarebbe l’Erario. I quattro imputati sono Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. L’accusa è di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel febbraio 2016 in Egitto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
