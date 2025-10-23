Sospeso il processo sulla morte di Giulio Regeni

Lettera43.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A dieci anni dalla sua morte, il processo sul caso di Giulio Regeni è stato nuovamente sospeso. Gli atti sono alla Corte costituzionale. Il motivo del nuovo stop è legato alla necessità di valutare questioni di costituzionalità relative al diritto di difesa. La Consulta dovrà esprimersi sulla possibilità di offrire consulenti tecnici agli imputati, che già hanno il patrocinio gratuito, anche se assenti o nascosti. E a pagare sarebbe l’Erario. I quattro imputati sono Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. L’accusa è di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel febbraio 2016 in Egitto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

sospeso il processo sulla morte di giulio regeni

© Lettera43.it - Sospeso il processo sulla morte di Giulio Regeni

Leggi anche questi approfondimenti

sospeso processo morte giulioSospeso il processo per la morte di Giulio Regeni: atti alla Consulta. Gli 007 egiziani bloccano tutto con un ricorso sul diritto di difesa - La Prima Corte di Assise accoglie il ricorso dei 007 egiziani su gratuità del patrocinio per i consulenti tecnici ... Segnala affaritaliani.it

sospeso processo morte giulioStop al processo per la morte di Giulio Regeni - "Non manifestamente infondata" una delle eccezioni della difesa. Secondo rainews.it

Caso Giulio Regeni, stop al processo: atti inviati alla Consulta - Quando mancavano ormai poche udienze alla fine dell’iter e alla sentenza, la prima corte d’Assise di Roma ha deciso di accogliere una questione di costi ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sospeso Processo Morte Giulio