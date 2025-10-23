Sospeso il processo per la morte di Giulio Regeni | atti alla Consulta Gli 007 egiziani bloccano tutto con un ricorso sul diritto di difesa
La Prima Corte di Assise accoglie il ricorso dei 007 egiziani su gratuità del patrocinio per i consulenti tecnici. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
#Juorno il #processo a #DanielaSantanchè per truffa all’ #INPS viene sospeso: #udienza rinviata in attesa della consulta - X Vai su X
Truffa all’Inps, in attesa della Consulta il processo alla Santanchè viene sospeso. Tutto fermo fino a fine febbraio in attesa del verdetto della Corte costituzionale sul conflitto d’attribuzione sollevato dal Senato sull’utilizzabilità di alcuni atti - facebook.com Vai su Facebook
Stop al processo per la morte di Giulio Regeni - "Non manifestamente infondata" una delle eccezioni della difesa. Riporta rainews.it
Caso Giulio Regeni, stop al processo: atti inviati alla Consulta - Quando mancavano ormai poche udienze alla fine dell’iter e alla sentenza, la prima corte d’Assise di Roma ha deciso di accogliere una questione di costi ... Come scrive tg24.sky.it
Morte di Giulio Regeni: il caso passa alla Consulta, stop al processo - La prima corte d'Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, ha accolto una questione di costituzionalità nell'ambito del processo sulla morte di Giulio ... Segnala msn.com