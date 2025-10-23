Sospensioni idriche in Irpinia | gli avvisi dell' Alto Calore

Avellinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Venerdì 24 Ottobre, nei Comuni di: MUGNANO DEL CARDINALE; SAN. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Avellino, crisi idrica in Irpinia: «Cinque miliardi per uscire dell'emergenza» - Sono queste le cinque azioni che l'Unione comuni comunità ed enti montani illustra in un appello a istituzioni e autorità competenti ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sospensioni Idriche Irpinia Avvisi