Sorpreso a spacciare | 43enne finisce in carcere

Padovaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decine di segnalazioni pervenute ultimamente in Questura riferivano di una fiorente attività di spaccio a Mortise. Il questore Marco Odorisio ha disposto l’intensificazione dei controlli dell'area. Gli sforzi investigativi posti in essere dagli agenti della squadra mobile coordinati dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

sorpreso spacciare 43enne finisceSorpreso a spacciare: 43enne finisce in carcere - Lunedì 20 ottobre a Mortise gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Padova durante un servizio antidroga hanno messo le manette ai polsi ad un pusher tunisino vecchia conoscenza delle ... Come scrive padovaoggi.it

