Sorpreso a spacciare | 43enne finisce in carcere
Decine di segnalazioni pervenute ultimamente in Questura riferivano di una fiorente attività di spaccio a Mortise. Il questore Marco Odorisio ha disposto l’intensificazione dei controlli dell'area. Gli sforzi investigativi posti in essere dagli agenti della squadra mobile coordinati dal. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Afragola, sorpreso a spacciare hashish in pieno giorno: arrestato 19enne >> https://tinyurl.com/ycxvdace - facebook.com Vai su Facebook
Sorpreso dai carabinieri a spacciare nelle vicinanze di un autolavaggio: denunciato pusher minorenne https://ift.tt/zqoyAxd https://ift.tt/YJI41cC - X Vai su X
Sorpreso a spacciare: 43enne finisce in carcere - Lunedì 20 ottobre a Mortise gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Padova durante un servizio antidroga hanno messo le manette ai polsi ad un pusher tunisino vecchia conoscenza delle ... Come scrive padovaoggi.it