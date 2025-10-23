Sorpresi con hashish e crack pronti per essere spacciati | arrestati due giovani
Due palermitani arrestati per spaccio di droga durante un'attività di controllo del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Si tratta di un 29enne, con precedenti penali e sottoposto ad avviso orale e, un 18enne, anche lui noto alle forze di polizia.Il primo intervento è scattato in via Bologni: una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sorpresi con l'hashish al Parco Ducale: arrestato 25enne, denunciato un 20enne che ha tentato la fuga. Atti osceni: 3 uomini denunciati - X Vai su X
Arresto per spaccio a Monterotondo: due 15enni sorpresi con hashish e marijuana già pronti alla vendita - facebook.com Vai su Facebook
Sorpresi con hashish e crack pronti per essere spacciati: arrestati due giovani - Due palermitani arrestati per spaccio di droga durante un’attività di controllo del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Segnala mondopalermo.it
Modena, pusher sorpreso a nascondere il crack sotto le foglie al parco: arrestato nella notte dalla Polizia - Un 35enne nigeriano è stato arrestato dalla Polizia a Modena per spaccio di crack nel parco XXII Aprile. Secondo virgilio.it
Spaccio nei giardini dell'Esquilino, 25enne sorpreso con crack e hashish - Qui il 25enne ha ceduto l'involucro di crack a una persone, in cambio di 18 euro. Segnala romatoday.it