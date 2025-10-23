Sorpresi con hashish e crack pronti per essere spacciati | arrestati due giovani

Palermotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due palermitani arrestati per spaccio di droga durante un'attività di controllo del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Si tratta di un 29enne, con precedenti penali e sottoposto ad avviso orale e, un 18enne, anche lui noto alle forze di polizia.Il primo intervento è scattato in via Bologni: una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Sorpresi con hashish e crack pronti per essere spacciati: arrestati due giovani - Due palermitani arrestati per spaccio di droga durante un’attività di controllo del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Segnala mondopalermo.it

Modena, pusher sorpreso a nascondere il crack sotto le foglie al parco: arrestato nella notte dalla Polizia - Un 35enne nigeriano è stato arrestato dalla Polizia a Modena per spaccio di crack nel parco XXII Aprile. Secondo virgilio.it

Spaccio nei giardini dell'Esquilino, 25enne sorpreso con crack e hashish - Qui il 25enne ha ceduto l'involucro di crack a una persone, in cambio di 18 euro. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sorpresi Hashish Crack Pronti