Sorpresa | in Corea del Nord il settore Fintech spicca il volo
In Corea del Nord i pagamenti elettronici stanno guadagnando sempre più popolarità grazie alla diffusione degli smartphone all’interno della società e a un mercato delle app in forma smagliante. A Pyongyang, capitale e cuore nevralgico del Paese, sono operativi diversi Electronic Wallet concorrenti, mentre continua a crescere il numero di cellulari hi-tech posseduti dalla popolazione. Secondo le ultime stime, ci sarebbero tra i 6,5 e i 7 milioni di abbonamenti alla telefonia mobile su una popolazione totale formata da circa 25,8 milioni di unità. Ma a cosa servono queste applicazioni? Permettono ai cittadini di accedere a svariati servizi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
