Sorpresa ed emozione su Rai Radio2 | la Tigre di Cremona canta il motivetto del nuovo show di Fiorello che ringrazia e scherza | Non tornare
N on è un sogno, anche se suona proprio come tale. Mina è tornata, almeno per un jingle: nella terza puntata de La Pennicanza, il nuovo show di Fiorello e Biggio su Rai Radio2, la “Tigre di Cremona” ha prestato la sua voce al motivetto della trasmissione, regalando un momento che ha lasciato il conduttore senza parole. Un lampo di magia, forse di nostalgia, che ha reso il dopo-pranzo radiofonico decisamente memorabile. Mina: tutte le copertine dei suoi dischi dal ritiro nel 1978. guarda le foto La sorpresa di Mina a La Pennicanza: l’emozione di Fiorello. Nel cuore di una puntata come tante, la voce inconfondibile di Mina è arrivata inaspettata, limpida e inconfondibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it
