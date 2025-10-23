Sorpresa Balotelli finalmente l’offerta dall’Italia | torna subito

La carriera di Mario Balotelli riparte da qui, ultima chance per il più forte attaccante sulla carta, che non ha mai espresso davvero la sua abilità. Da qualunque punto la si guardi, e non lo diciamo come mancanza di rispetto ma anzi con una punta di rimpianto visto che è un Azzurro, la carriera di Mario Balotelli è un insuccesso incredibile. Incredibile innanzitutto perché parliamo di quello che potenzialmente è uno degli attaccanti più forti ad aver vestito la maglia azzurra negli ultimi anni. Super Mario nella sua carriera articolata prima tra Milan, Inter e Manchester United e poi in una lunga parabola discendente che lo ha visto oscillare tra Svizzera, Turchia, un timido tentativo di tornare in Italia e, infine, finire svincolato ha dato prova di un talento cristallino che non ha mai espresso del tutto. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

