Sorpresa amara a Cogliate Mensa scolastica più cara
Anche a Cogliate aumenta il buono pasto, ma qui la brutta sorpresa è arrivata ad anno scolastico avviato, scoperta in questi giorni dai genitori e solo attraverso l’app per il pagamento del servizio. Il nuovo costo del pasto quotidiano alla mensa scolastica è passato da 4,69 euro a 5,18 euro, con un balzo complessivo di oltre il 10%. Ma a fare arrabbiare qualche genitore e soprattutto l’opposizione è stata la modalità con cui si è scoperto l’aumento, senza alcuna comunicazione preventiva da parte dell’amministrazione comunale. Entrando nell’apposito portale per effettuare la ricarica del conto a scalare con cui si paga il servizio della mensa, che è dato in concessione dal Comune a Sodexo, le famiglie hanno trovato il nuovo prezzo del buono pasto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Disagi e polemiche a Gonnosfanadiga, dove la giornata di venerdì 17 ottobre 2025 si è aperta con una sorpresa amara per molti cittadini: il servizio di raccolta dei rifiuti non è stato effettuato, ma nessuno lo aveva comunicato. - facebook.com Vai su Facebook
Ci sono delle situazioni particolari nelle quali dipendenti e pensionati si trovano a sorpresa un debito nel modello 730: ecco perché - Modello 730 / Agevolazioni fiscali, Regime forfettario, Pubblico, Agenzia delle Entrate, D.p.r. 917/1986, TUIR - X Vai su X
Sorpresa amara a Cogliate. Mensa scolastica più cara - Minoranza infuriata: "Inaccettabile l’assenza di comunicazione della giunta". Da ilgiorno.it