Sorpresa amara a Cogliate Mensa scolastica più cara

Anche a Cogliate aumenta il buono pasto, ma qui la brutta sorpresa è arrivata ad anno scolastico avviato, scoperta in questi giorni dai genitori e solo attraverso l’app per il pagamento del servizio. Il nuovo costo del pasto quotidiano alla mensa scolastica è passato da 4,69 euro a 5,18 euro, con un balzo complessivo di oltre il 10%. Ma a fare arrabbiare qualche genitore e soprattutto l’opposizione è stata la modalità con cui si è scoperto l’aumento, senza alcuna comunicazione preventiva da parte dell’amministrazione comunale. Entrando nell’apposito portale per effettuare la ricarica del conto a scalare con cui si paga il servizio della mensa, che è dato in concessione dal Comune a Sodexo, le famiglie hanno trovato il nuovo prezzo del buono pasto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

