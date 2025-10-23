Sorpresa a Los Angeles | sul red carpet spunta Bruce Springsteen
(askanews) – The Boss Bruce Springsteen è arrivato sul red carpet a Los Angeles per la presentazione del biopic a lui dedicato, Springsteen: Liberami dal Nulla diretto da Scott Cooper, uscito al cinema anche in Italia, alla serata d’apertura dell’ AFI Film Festival al TCL Chinese Theatre di Hollywood. GUARDA LE FOTO Bruce Springsteen e Jeremy Allen White, le foto più belle insieme. Nel film a interpretarlo c’è Jeremy Allen White che ha sfilato sul tappeto rosso insieme al regista e ai produttori. Liberami dal Nulla segue la realizzazione di Nebraska, album acustico che segnò un momento di svolta nella vita del grande musicista americano. 🔗 Leggi su Amica.it
