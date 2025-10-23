Sorgenti maxi furto in appartamento | rubato un chilo d' oro per un valore di oltre 50mila euro

Maxi colpo alle Sorgenti in un appartamento di via Amedeo Modigliani, dove i ladri, dopo aver forzato la cassaforte, sono riusciti a portare via un grosso quantitativo di oro, circa un chilo tra gioielli e monili, per un valore stimato di decine di migliaia di euro, approssimativamente intorno ai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondisci con queste news

IL FURTO DELLA GIOCONDA Era agosto del 1911, quando una comune giornata di fine estate, il Museo del Louvre stava chiudendo al pubblico. Mentre le luci si spegnevano e si udiva il rumore della porta che si chiudeva, un uomo era nascosto nello s - facebook.com Vai su Facebook

Parioli, maxi furto nell'appartamento di un architetto. Ladri entrano dai ponteggi dei lavori di ristrutturazione: bottino 300mila euro - Approfittando dell'assenza dei proprietari e del ponteggio che circonda il palazzo sono entrati nell'appartamento portando via un bottino da circa 300mila euro tra orologi di grande valore, gioielli e ... Come scrive ilmessaggero.it

Colazione al bar poi furti in appartamento: così agiva la banda di ladri in trasferta - Così agiva una banda che faceva la spola tra la Campania e il Lazio per svaligiare le abitazioni. Scrive romatoday.it

Roma, maxi furto nell'appartamento di un architetto ai Parioli: «Bottino da 300mila euro». I ladri entrati dai ponteggi dei lavori - Ancora un furto in casa, questa volta ben programmato e messo a segno in un appartamento ai Parioli. Segnala corriereadriatico.it