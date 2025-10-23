Sorgenti maxi furto in appartamento | rubato un chilo d' oro per un valore di oltre 50mila euro

Livornotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi colpo alle Sorgenti in un appartamento di via Amedeo Modigliani, dove i ladri, dopo aver forzato la cassaforte, sono riusciti a portare via un grosso quantitativo di oro, circa un chilo tra gioielli e monili, per un valore stimato di decine di migliaia di euro, approssimativamente intorno ai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Parioli, maxi furto nell'appartamento di un architetto. Ladri entrano dai ponteggi dei lavori di ristrutturazione: bottino 300mila euro - Approfittando dell'assenza dei proprietari e del ponteggio che circonda il palazzo sono entrati nell'appartamento portando via un bottino da circa 300mila euro tra orologi di grande valore, gioielli e ... Come scrive ilmessaggero.it

Colazione al bar poi furti in appartamento: così agiva la banda di ladri in trasferta - Così agiva una banda che faceva la spola tra la Campania e il Lazio per svaligiare le abitazioni. Scrive romatoday.it

Roma, maxi furto nell'appartamento di un architetto ai Parioli: «Bottino da 300mila euro». I ladri entrati dai ponteggi dei lavori - Ancora un furto in casa, questa volta ben programmato e messo a segno in un appartamento ai Parioli. Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Sorgenti Maxi Furto Appartamento