Sora Caffè Letterario 4 narratori per 10 minuti | 40 minuti di libri
Dopo il successo del primo incontro, torna il Caffè Letterario presso la biblioteca comunale di Sora, domenica 26 ottobre alle ore 16: un pomeriggio di libri, emozioni e racconti con una nuova squadra di narratori pronti a coinvolgere il pubblico con storie diverse ma ugualmente appassionanti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Torna a #Sora il Caffè Letterario. Domenica 26 ottobre, ore 16.00, alla Biblioteca Comunale di Sora: nuove letture, arte e un pomeriggio di emozioni tra parole e immagini. #SoraCittàCheLegge #CaffèLetterario #BibliotecaSora #Cultura #Lettura - facebook.com Vai su Facebook