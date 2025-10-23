Sora Caffè Letterario 4 narratori per 10 minuti | 40 minuti di libri

Frosinonetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo del primo incontro, torna il Caffè Letterario presso la biblioteca comunale di Sora, domenica 26 ottobre alle ore 16: un pomeriggio di libri, emozioni e racconti con una nuova squadra di narratori pronti a coinvolgere il pubblico con storie diverse ma ugualmente appassionanti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

