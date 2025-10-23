‘Sono un grande’ il nuovo inizio di Tiziano Ferro
Domani, 24 ottobre 2025, "Sono un grande" firma la ripartenza di Tiziano Ferro. Dopo uno shock privato e un lungo silenzio, il cantautore riapre la porta alla musica con un coraggio nuovo: raccontarsi a viso aperto, accettando le imperfezioni e trasformandole in motore creativo. Una ripartenza che sceglie la verità Ha scelto la scomodità come .
"Sono un grande" mi ha dato la possibilità di ricostruirmi come artista e come persona: è lo specchio di tutto ciò che ho vissuto nell'ultimo periodo. Mi ha portato a vivere ogni cosa con uno spirito nuovo, più avventuroso. Mi sono riavvicinato alla mia essenza, ri