Sono un fallito e un assassino Le parole di Luigi Morcaldi dopo aver ucciso l’ex moglie Luciana Ronchi a Milano

« Sono un assassino ». Così  Luigi Morcaldi, 64 anni, ha confessato ai magistrati di Milano l’omicidio dell’ex compagna  Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa a coltellate martedì 21 ottobre mattina nel quartiere Bruzzano, alla periferia nord della città. L’uomo è stato interrogato a lungo dai pm Leonardo Lesti e Giovanni Tarzia, alla presenza degli investigatori della Polizia Locale. In lacrime, ha detto di non sapersi spiegare cosa lo abbia spinto a colpire, parlando di un «fallimento di vita e di relazione» che si sarebbe trasformato anche in una crisi economica. Secondo la sua ricostruzione, prima di aggredire la donna le avrebbe urlato: « Questa è casa mia, te ne devi andare ». 🔗 Leggi su Open.online

