Sono un assassino e un fallito | le parole di Morcaldi e il movente economico Prima di accoltellare l' ex ha detto | La casa è mia

"Devi andare via da casa mia", avrebbe detto Luigi Morcaldi prima di accoltellare la moglie, Luciana Ronchi, deceduta dopo ore di agonia all'ospedale Niguarda di Milano nella serata di mercoledì 22 ottobre. Una frase che sottende la possibilità di un movente economico, ma anche che il delitto. 🔗 Leggi su Today.it

