Sono stato molestato verbalmente da un tassista mi ha raccontato che andava a trans Mi ha spiegato anche la forma del suo ca**o | lo rivela Jake La Furia

Colpo di scena durante la chiacchierata del rapper e giudice di “X Factor 2025”, che parte questa sera con la fase dei Live, al podcast Tintoria, con Daniele Tinti e Stefano Rapone. Jake La Furia si è raccontato a tutto tondo, ma poi davanti ad una semplice domanda ‘che cosa hai fatto oggi’ ecco che arriva il racconto spiazzante. “Sono stato fortemente molestato da un tassista che mi ha portato qua (a teatro per registrare, ndr), raccontandomi che andava a trans”, ha rivelato il rapper. E ancora: “Mi ha raccontato anche la forma del suo cazzo, sembra uno scherzo ma non lo è. Tutto è durato 10 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

