Sono pronto a tutto | applausi e fischi fa parte del mestiere Se non sento fischi intorno non è salutare Un disco non è solo standing ovation | così Tiziano Ferro
“Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli. Non dicevamo una parola”. Sono le prime parole di “Sono un grande” che dà il titolo al nuovo disco di Tiziano Ferro e che raffigurano bene quello che l’artista vuole comunicare. Un colpo dritto verso se stesso che contro gli altri. Una radiografia poetica di un 45enne con alle spalle un divorzio, due figli che ama con tutto se stesso e una carriera importante lunga 25 anni, da non trascurare. Non è un caso che l’artista abbia preso decisioni drastiche, cambiando manager, al suo fianco ora c’è Paola Zukar (professionista illuminata e lungimirante) e nuova etichetta con la storica indipendente Sugar Music. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
