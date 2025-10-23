Sono oltre 88.500 le donne che le hanno subite e che oggi vivono nel nostro Paese nelle nostre comunità nei nostri quartieri Molte di loro non avevano mai avuto il coraggio di parlarne Fino a oggi
O ttantottomilacinquecento. È la stima più recente delle donne che in Italia hanno subito mutilazioni genitali femminili. Un numero enorme, che non può lascia indifferenti e che segna un aumento dell’1% rispetto al 2019. A renderlo noto è la nuova ricerca congiunta dell’Università di Milano-Bicocca e dell’Università di Bologna, presentata oggi 23 ottobre a Milano. Un evento dal titolo eloquente, “ MGF. Nuoreve stime e nuove generazioni ” promosso dai due atenei in collaborazione con Amref Health Africa, per guardare in faccia un fenomeno che spesso resta nell’ombra, anche se ci riguarda. Tra nonna e nipote, una storia di mutilazione genitale femminile X Mutilazioni genitali femminili in Italia: i numeri allarmano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
