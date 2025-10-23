Sono morti tutti Una famiglia distrutta | papà mamma e figlia 28enne trovati senza vita in casa

Caffeinamagazine.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata una notte di dolore e sgomento quella tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro, una piccola frazione immersa nella quiete del Polesine, lungo il corso del Po. In una casa di via Battisti, tre persone appartenenti alla stessa famiglia sono state trovate senza vita. Si tratta di un uomo di 52 anni, della moglie di 47 e della loro figlia di 28 anni. Erano tutti di origine moldava ma residenti in Italia da oltre vent’anni. Un dramma che ha scosso la comunità locale, dove la famiglia era conosciuta e benvoluta. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando i vicini, insospettiti dal silenzio prolungato e dalle luci spente, hanno deciso di chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

