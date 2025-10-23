Sono morti tutti Una famiglia distrutta | mamma papà e figlia di 28 anni trovati senza vita in casa

– Notte di dolore e sgomento a Paviole di Canaro, una piccola frazione del Polesine, dove una famiglia composta da tre persone è stata trovata morta nella propria abitazione di via Battisti. Le vittime sono un uomo di 52 anni, la moglie di 47 e la loro figlia di 28 anni, tutti di origine moldava ma residenti da oltre vent’anni in Italia. . L’allarme è stato lanciato nella tarda serata, quando alcuni residenti della zona, preoccupati dal silenzio insolito e dall’assenza di luci nell’abitazione, hanno richiesto l’intervento delle autorità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

