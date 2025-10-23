Sono morti tutti Una famiglia distrutta | mamma papà e figlia di 28 anni trovati senza vita in casa
– Notte di dolore e sgomento a Paviole di Canaro, una piccola frazione del Polesine, dove una famiglia composta da tre persone è stata trovata morta nella propria abitazione di via Battisti. Le vittime sono un uomo di 52 anni, la moglie di 47 e la loro figlia di 28 anni, tutti di origine moldava ma residenti da oltre vent’anni in Italia. . L’allarme è stato lanciato nella tarda serata, quando alcuni residenti della zona, preoccupati dal silenzio insolito e dall’assenza di luci nell’abitazione, hanno richiesto l’intervento delle autorità. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altre letture consigliate
Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia - facebook.com Vai su Facebook
Tre ventenni sono morti ed un quarto giovane è rimasto ferito ad Asiago quando l'auto su cui viaggiavano si è schiantata a forte velocità sulla fontana al centro di una rotatoria. L'incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica. - X Vai su X
Famiglia sterminata: papà, mamma e figlia trovati morti in casa. Ipotesi monossido di carbonio - Tragedia nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre a Paviole di Canaro: i membri di un'intera famiglia - Segnala msn.com
Milano, 3 morti nell'incendio di una casa: tracce di accelerante nella stanza del figlio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, 3 morti nell'incendio di una casa: tracce di accelerante nella stanza del figlio ... Secondo tg24.sky.it
Carabinieri morti, alle 16 i funerali di Stato: folla alla camera ardente per stringersi alle famiglie - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Lo riporta ilmattino.it