Sono due vincitori seriali al Gratta e Vinci ma i tabaccai non credono a cotanta fortuna Arriva la denuncia dei carabinieri

JESI – Tante vincite. Pure troppe. Tutte realizzate al Gratta e Vinci. E con i biglietti acquistati sempre da una parte e poi riscossi da un’altra. Così i titolari di diverse tabaccherie del centro di Jesi hanno segnalato quanto stava accadendo ai carabinieri di Jesi i quali, al termine delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

