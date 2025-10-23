Sonia Bruganelli | Io e Bonolis non tanto coppia Saremmo durati poco se come lui avessi…

L'ex moglie di Paolo Bonolis ha scritto unan biografia e in un'intervista a CHI ha parlato del suo rapporto con l'ex marito. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Sonia Bruganelli: “Io e Bonolis non tanto coppia. Saremmo durati poco se come lui avessi…”

Scopri altri approfondimenti

«Il mio libro è come una cartella clinica». Così Sonia Bruganelli ha descritto il suo primo libro: un'autobiografia. In un'intervista, per la prima volta, l'imprenditrice ha parlato della sua infanzia e di come il rapporto con la madre "perfezionista" l'abbia formata cara - facebook.com Vai su Facebook

Sonia Bruganelli: "Un aborto a 24 anni ha cambiato la mia vita con Paolo. Il rapporto con Madonia è maturo, vero" - X Vai su X

Sonia Bruganelli: “Io, Bonolis, l’aborto, nostra figlia disabile e il mio nuovo amore: vi racconto tutto” - Sonia Bruganelli si confessa: l’aborto a 24 anni, la malattia della figlia Silvia, la fine del matrimonio con Bonolis e la rinascita personale. Si legge su panorama.it

Sonia Bruganelli, il tradimento a Bonolis, la storia con Madonia, le frecciate a Laura Freddi: «Mia figlia Silvia? Avevo capito che qualcosa non andava» - L'ex moglie di Paolo Bonolis è ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 19 ottobre e ... leggo.it scrive

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, lei torna a parlare della separazione e spiazza/ “Mai stati tanto coppia” - Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, lei torna a parlare della separazione e spiazza: "Mai stati tanto coppia, abbiamo avuto tempi sbagliati" ... Segnala ilsussidiario.net